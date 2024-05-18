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NOW FOODS SILYMARIN капсули 150 мг, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (709379) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (2)
297,50
Економія: -26,81 грн
270,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
301,94
Економія: -31,25 грн
270,69 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
298,43 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Всього: упаковка (1)
249,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
Всього: упаковка (1)
283,37
Економія: -9,37 грн
274,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Всього: упаковка (1)
319,32
Економія: -9,42 грн
309,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, тупик Запорізький, 5
Всього: упаковка (1)
249,50 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
275,39
Економія: -16,49 грн
258,90 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 15
Всього: упаковка (1)
290,99
Економія: -37,51 грн
253,48 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7
Всього: упаковка (1)
249,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 31
Всього: упаковка (1)
275,33
Економія: -14,33 грн
261,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Луговська, 248
Всього: упаковка (1)
272,27
Економія: -14,37 грн
257,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10
Всього: упаковка (1)
307,99
Економія: -54,51 грн
253,48 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Космічна, 27-Л
Всього: упаковка (1)
296,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Миру, 2-К
Всього: упаковка (1)
296,01
Економія: -25,32 грн
270,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 122
Всього: упаковка (1)
288,21
Економія: -17,52 грн
270,69 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (1)
261,98 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Всього: упаковка (1)
249,50 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (1)
253,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-К
Всього: упаковка (1)
269,88
Економія: -10,88 грн
259,00 грн