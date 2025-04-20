Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
158,00
Економія при броні: -16,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
158,00
Економія при броні: -19,00 грн
В містах поряд
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
72.4 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
175,30
Економія при броні: -57,70 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
136.4 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
158,00
Економія при броні: -16,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 1-А
160.6 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кобеляки, пл. Базарна, 1
160.8 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Білики, вул. Пристанційна, 2-З
169.8 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Горішні Плавні, вул. Добровольського, 31
171.3 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Горішні Плавні, вул. Миру, 9
171.4 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
171.4 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 54
171.8 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
171.8 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 60
171.9 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Нові Санжари, вул. Незалежності, 37-А
176.3 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Перспективна, 15
176.7 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Машівка, вул. Незалежності, 124-А
178.2 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46-Г
178.2 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
178.3 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Республіканська, 134-А
180.6 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кременчук, вул. Республіканська, 134-А
180.8 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн