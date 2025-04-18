Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Благовіщенське, вул. Героїв України, 27-А
207.9 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 3
226.4 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бершадь, вул. Єрусалимка, 4-А
226.4 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Теплик, вул. Незалежності, 38
252.4 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Теплик, вул. Стуса Василя, 12
252.4 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
255.5 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
158,00
Економія при броні: -16,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв-Земляків, 40
257.1 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
158,00
Економія при броні: -19,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Христинівка, вул. Українська, 30
264.2 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Христинівка, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
264.3 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Христинівка, перех. Першотравнева / Шухевича, 23/46
264.4 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ямпіль, перех. Соборна / Замкова, 23/14
266.4 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Тальне, вул. Захисників України, 2-А
267.0 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тальне, вул. Соборна, 20
267.1 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Тальне, вул. Соборна, 24
267.1 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тальне, вул. Захисників України, 5
267.2 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ладижин, вул. Будівельників, 17-А
267.8 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ладижин, вул. Кравчика Петра, 12-Г
268.1 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вапнярка, вул. Незалежності, 207-В
269.6 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вапнярка, вул. Незалежності, 78-А
270.5 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн