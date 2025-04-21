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Тонзилекс (Tonsilex)
Тонзилекс (Tonsilex)
Миколаїв
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
107.9 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
134,07
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
149.1 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
158,00
Економія при броні:
-16,00 грн
142,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв-Земляків, 40
179.4 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
158,00
Економія при броні:
-19,00 грн
139,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Благовіщенське, вул. Героїв України, 27-А
202.9 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90
грн
Забрати 22.04 після 13:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, вул. Перспективна, 15
210.8 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
146,71
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 39
234.1 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янка, вул. Героїв Майдану, 34
234.1 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 43
234.2 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шпола, вул. Соборна, 12
235.0 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шпола, вул. Соборна, 7
235.1 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калинопіль, вул. Соборна, 47
236.2 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Тальне, вул. Захисників України, 2-А
237.1 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тальне, вул. Соборна, 20
237.2 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Тальне, вул. Соборна, 24
237.2 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тальне, вул. Захисників України, 5
237.3 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Багачеве, вул. Ювілейна, 2
241.3 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Багачеве, вул. Ювілейна, 2
241.4 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 3
243.2 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бершадь, вул. Єрусалимка, 4-А
243.2 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Звенигородка, вул. Грушевського Михайла, 131
250.0 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90
грн
Забрати 23.04 після 12:00
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