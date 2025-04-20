Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Львів
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
1.0 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Ужгородська, 1
1.3 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Грінченка, 2-А
4.5 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 1
5.3 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358
5.7 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
В містах поряд
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 2
63.3 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Золочів, вул. Бандери Степана, 1-А
63.6 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 9
64.8 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 21
65.6 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Самбір, вул. Мазепи, 21-А
68.7 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Сокаль, вул. Шептицького, 51
73.7 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 25
161.3 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 66-А
161.7 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Петлюри Симона, 6
161.7 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 15
161.7 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 60/1
161.7 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 60/1
161.7 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коломия, пл. Ринок, 13/3
163.9 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
171,20
Економія при броні: -51,00 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Теофіполь, пл. Кооперативна, 6
172.4 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Теофіполь, вул. Макаренка, 2-В
172.7 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн