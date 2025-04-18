Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
2.1 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 120
5.5 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Культури, 10
2.3 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Байрона, 136/8
6.7 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Каденюка, 23
7.2 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
13.0 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
173,70
Економія при броні: -53,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
99.4 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46-Г
99.6 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Котельва, вул. Миру, 1-Б
107.2 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Котельва, вул. Полтавський Шлях, 211
107.3 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Машівка, вул. Незалежності, 124-А
115.7 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Опішня, вул. Перемоги, 2-А
117.5 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Опішня, вул. Панаса Мирного, 47
118.5 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Диканька, вул. Медична, 42-А
123.6 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Диканька, вул. Мазепи Івана, 5
124.6 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Охтирський Шлях, 121-Б
125.1 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Миру, 9
127.8 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Миру, 7
127.9 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Бідного Олександра, 16
128.3 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
128.8 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, перех. Соборності / Європейська, 29/15
129.5 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 21
129.7 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Гоголя, 26
129.7 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн