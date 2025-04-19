Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Дніпро
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
4.4 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
175,30
Економія при броні: -57,70 грн
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
156,00
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
69.8 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
158,00
Економія при броні: -19,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
70.9 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
158,00
Економія при броні: -16,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 1-А
94.3 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кобеляки, пл. Базарна, 1
94.5 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Білики, вул. Пристанційна, 2-З
102.1 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Нові Санжари, вул. Незалежності, 37-А
107.9 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Машівка, вул. Незалежності, 124-А
109.3 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46-Г
111.2 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
111.3 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Горішні Плавні, вул. Добровольського, 31
114.7 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
114.7 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Горішні Плавні, вул. Миру, 9
114.7 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 54
115.3 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
115.3 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 60
115.4 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Розсошенці, вул. Геофізична, 6
124.9 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Республіканська, 134-А
126.1 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кременчук, вул. Республіканська, 134-А
126.2 км
Тонзилекс спрей для ротової порожнини флакон зі спрей-насосом 50 мл №1
Червона зірка
166,90 грн