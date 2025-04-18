Київ
Миросибан (Mirosiban)

Миросибан (Mirosiban)

Харків (адресу не вказано)
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В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
410.3 км
Миросибан концентрат для розчину для інфузій 37.5 мг/5 мл флакон 5 мл №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
2757,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
410.3 км
Миросибан концентрат для розчину для інфузій 37.5 мг/5 мл флакон 5 мл №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
2757,60 грн
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