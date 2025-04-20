Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Львів
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358-А
5.8 км
Фрі-Ал таблетки 5 мг блістер №30
Xantis Pharma
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Галицька, 18
9.0 км
Фрі-Ал таблетки 5 мг блістер №30
Xantis Pharma
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Зимна Вода, вул. Львівська, 3
10.0 км
Фрі-Ал таблетки 5 мг блістер №30
Xantis Pharma
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
27.6 км
Фрі-Ал таблетки 5 мг блістер №30
Xantis Pharma
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
42.2 км
Фрі-Ал таблетки 5 мг блістер №30
Xantis Pharma
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жидачів, пл. Свободи, 8
50.9 км
Фрі-Ал таблетки 5 мг блістер №30
Xantis Pharma
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 1
52.2 км
Фрі-Ал таблетки 5 мг блістер №30
Xantis Pharma
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 2
63.6 км
Фрі-Ал таблетки 5 мг блістер №30
Xantis Pharma
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Ленкавського, 8-Б
63.8 км
Фрі-Ал таблетки 5 мг блістер №30
Xantis Pharma
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Сокальська, 6
63.9 км
Фрі-Ал таблетки 5 мг блістер №30
Xantis Pharma
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 30-А
64.0 км
Фрі-Ал таблетки 5 мг блістер №30
Xantis Pharma
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 66/1
64.0 км
Фрі-Ал таблетки 5 мг блістер №30
Xantis Pharma
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 18-А
64.7 км
Фрі-Ал таблетки 5 мг блістер №30
Xantis Pharma
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Лесі Українки, 14
65.3 км
Фрі-Ал таблетки 5 мг блістер №30
Xantis Pharma
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Зелена, 21
65.7 км
Фрі-Ал таблетки 5 мг блістер №30
Xantis Pharma
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Коперника, 3
68.9 км
Фрі-Ал таблетки 5 мг блістер №30
Xantis Pharma
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Валова, 50
69.0 км
Фрі-Ал таблетки 5 мг блістер №30
Xantis Pharma
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Шпитальна, 10-В
69.4 км
Фрі-Ал таблетки 5 мг блістер №30
Xantis Pharma
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
71.7 км
Фрі-Ал таблетки 5 мг блістер №30
Xantis Pharma
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Данилишиних, 62
71.8 км
Фрі-Ал таблетки 5 мг блістер №30
Xantis Pharma