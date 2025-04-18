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Фрі-Ал (Fri-Al)

Фрі-Ал (Fri-Al)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 215 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Фрі-Ал таблетки 5 мг блістер №30
Xantis Pharma
366,51 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Фрі-Ал таблетки 5 мг блістер №30
Xantis Pharma
366,42 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Фрі-Ал таблетки 5 мг блістер №30
Xantis Pharma
362,82 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Фрі-Ал таблетки 5 мг блістер №30
Xantis Pharma
363,87 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Фрі-Ал таблетки 5 мг блістер №30
Xantis Pharma
365,07 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Фрі-Ал таблетки 5 мг блістер №30
Xantis Pharma
363,99 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Фрі-Ал таблетки 5 мг блістер №30
Xantis Pharma
365,73 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Фрі-Ал таблетки 5 мг блістер №30
Xantis Pharma
364,83 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Фрі-Ал таблетки 5 мг блістер №30
Xantis Pharma
363,39 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Фрі-Ал таблетки 5 мг блістер №30
Xantis Pharma
365,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Фрі-Ал таблетки 5 мг блістер №30
Xantis Pharma
364,74 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Фрі-Ал таблетки 5 мг блістер №30
Xantis Pharma
364,02 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Фрі-Ал таблетки 5 мг блістер №30
Xantis Pharma
364,89 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Фрі-Ал таблетки 5 мг блістер №30
Xantis Pharma
366,06 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Фрі-Ал таблетки 5 мг блістер №30
Xantis Pharma
364,65 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Фрі-Ал таблетки 5 мг блістер №30
Xantis Pharma
364,14 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Фрі-Ал таблетки 5 мг блістер №30
Xantis Pharma
363,51 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Фрі-Ал таблетки 5 мг блістер №30
Xantis Pharma
364,62 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Фрі-Ал таблетки 5 мг блістер №30
Xantis Pharma
363,15 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.4 км
Фрі-Ал таблетки 5 мг блістер №30
Xantis Pharma
365,70 грн
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