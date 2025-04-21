Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках у Вінниця
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Корвалазид краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Корвалазид краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Корвалазид краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Корвалазид краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,58
Економія при броні: -6,18 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Корвалазид краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
39,52
Економія при броні: -11,12 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Корвалазид краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
39,44
Економія при броні: -11,04 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
Корвалазид краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
39,52
Економія при броні: -11,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
Корвалазид краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Корвалазид краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 112-А
2.8 км
Корвалазид краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
Корвалазид краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Свободи / Зодчих, 6/4
3.8 км
Корвалазид краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Пирогова, 111-А
4.7 км
Корвалазид краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Юності, 51
6.1 км
Корвалазид краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,16
Економія при броні: -9,76 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Юності, 22
6.3 км
Корвалазид краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,51
Економія при броні: -6,11 грн
В містах поряд
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
71.6 км
Корвалазид краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
72.9 км
Корвалазид краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, пров. Тихий, 2
73.8 км
Корвалазид краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Раскової, 1
75.9 км
Корвалазид краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Томашпіль, вул. Гаврилюка Ігоря, 129
76.2 км
Корвалазид краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
39,44
Економія при броні: -10,14 грн