Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Корвалазид краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Корвалазид краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Корвалазид краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
Корвалазид краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Декабристів, 16
4.1 км
Корвалазид краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 56-А
5.7 км
Корвалазид краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,58
Економія при броні: -0,28 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 13-Ж/2
6.6 км
Корвалазид краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 83-А
8.1 км
Корвалазид краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 317
9.0 км
Корвалазид краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
9.0 км
Корвалазид краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 6-Д
9.4 км
Корвалазид краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Очаків, вул. Спаська, 8
48.8 км
Корвалазид краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,58
Економія при броні: -8,98 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. Святих Кирила та Мефодія, 23
54.4 км
Корвалазид краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 30
56.6 км
Корвалазид краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Примаченка Володимира, 3
58.1 км
Корвалазид краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баштанка, вул. Полтавська, 1
62.9 км
Корвалазид краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
Корвалазид краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. 28-ї Бригади, 6
97.4 км
Корвалазид краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 120
97.9 км
Корвалазид краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
97.9 км
Корвалазид краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"