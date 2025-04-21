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Хедерал
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Плющ (Hederal
®
Hedera Helix)
Хедерал
®
Плющ (Hederal
®
Hedera Helix)
Вінниця
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Зачиняється о 23:00
Немирів, вул. Євдокименка, 22
38.9 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
211,28
грн
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Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 114
67.5 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
211,65
грн
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Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Тетіїв, вул. Байраківського Академіка, 70
86.3 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
141,67
грн
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Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Денихівка, вул. Лесі Українки, 1
95.1 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
212,29
грн
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Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Могилів-Подільський, вул. Полтавська, 89/2-А
101.3 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
211,98
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
П'ятигори, вул. Сікорського, 2
103.2 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
200,35
грн
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Зачиняється о 21:00
Новогуйвинське, вул. Миру, 9-В
108.6 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
141,59
грн
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Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
109.8 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
210,91
грн
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Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ямпіль, вул. Свободи, 140
111.9 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
212,14
грн
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Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Чуднівська, 98
112.6 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
141,61
грн
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Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
113.9 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
176,80
грн
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Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Перемоги, 12
114.0 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
141,59
грн
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Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Хлібна, 19
114.2 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
140,97
грн
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Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Сльоти Івана, 51
114.7 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
142,04
грн
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Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Домбровського, 25-А
115.2 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
141,25
грн
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Зачиняється о 21:00
Житомир, просп. Миру, 22
116.5 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
141,35
грн
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Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ставище, вул. Цимбала Сергія, 13/1
123.0 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
210,56
грн
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Зачиняється за 56 хв
Коростишів, вул. Київська, 59
126.4 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
141,23
грн
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Зачиняється о 21:00
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 56
126.5 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
200,91
грн
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Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, вул. Привокзальна, 18-А
151.2 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
211,61
грн
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