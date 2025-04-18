Хедерал® Плющ (Hederal® Hedera Helix)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 40-А
5.7 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гарматна, 44/2
6.6 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
6.9 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 34
7.2 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Здановської Юлії / Васильківська, 28/41
7.2 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Центральна, 21-Б
8.8 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ялтинська, 10/14
9.5 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 80
10.3 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Милославська, 43
10.4 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Київ, просп. Берестейський, 136
11.2 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тулузи, 3-Б
11.2 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Зодчих, 60-А
11.5 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 27
12.5 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Кошова, 110
14.3 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Львівська, 1-А
14.4 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни