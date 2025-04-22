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Хедерал
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Плющ (Hederal
®
Hedera Helix)
Хедерал
®
Плющ (Hederal
®
Hedera Helix)
Чернігів
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Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
141,59
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Згурівка, вул. Українська, 11
116.3 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
211,05
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Милославська, 43
117.8 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
210,99
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
212,16
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 34
122.0 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
210,86
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.8 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
211,80
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гостомель, вул. Свято-Покровська, 86-Г
125.7 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
212,13
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ялтинська, 10/14
126.9 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
176,80
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
128.2 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
216,80
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
128.4 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
216,80
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
128.7 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
141,06
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
129.0 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
210,33
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
129.1 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
142,13
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 1
129.4 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
210,44
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Центральна, 29
130.9 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
210,97
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 40-А
131.6 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
140,82
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гарматна, 44/2
131.9 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
211,73
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Центральна, 21-Б
132.1 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
211,65
грн
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Відчиняється о 08:00
Ворзель, вул. Європейська, 10
132.3 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
210,42
грн
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Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Берестейський, 136
132.6 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Вітаміни
211,81
грн
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