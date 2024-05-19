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Амлосартан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер, №30 - Львів (446307) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Шевченка Тараса, 1
Всього: упаковка (1)
210,32 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Олесницького, 1
Всього: упаковка (1)
210,34
Економія: -2,17 грн
208,17 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Успенська, 36-А
Всього: упаковка (1)
210,82
Економія: -0,06 грн
210,76 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 172-А
Всього: упаковка (1)
210,16 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Луцьк, вул. Рівненська, 89
Всього: упаковка (1)
207,26
Економія: -0,24 грн
207,02 грн
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Липини, вул. Теремнівська, 100
Всього: упаковка (1)
219,90 грн
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рожище, вул. Шилокадзе, 19
Всього: упаковка (1)
209,46
Економія: -1,46 грн
208,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Брестська, 5
Всього: упаковка (1)
210,85
Економія: -1,09 грн
209,76 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жмеринка, вул. Соборна, 2
Всього: упаковка (1)
203,93
Економія: -0,36 грн
203,57 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Вінниця, вул. Пирогова, 17
Всього: блістер (1)
181,89 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Козятин, вул. Орлика Пилипа, 12-Б
Всього: упаковка (1)
210,25 грн
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 21
Всього: упаковка (1)
218,06 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Відродження, 13
Всього: упаковка (1)
202,38 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом