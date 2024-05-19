Амлосартан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер, №30 - Львів (446307) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Шевченка Тараса, 1
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Олесницького, 1
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Успенська, 36-А
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 172-А
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 51 хв
Луцьк, вул. Рівненська, 89
Аптека сальве
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Липини, вул. Теремнівська, 100
Аптека сальве
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рожище, вул. Шилокадзе, 19
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Брестська, 5
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жмеринка, вул. Соборна, 2
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється за 51 хв
Вінниця, вул. Пирогова, 17
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Козятин, вул. Орлика Пилипа, 12-Б
Аптека сальве
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 21
Волиньфарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Відродження, 13
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом