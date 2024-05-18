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Амлосартан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (446307) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Орлика Пилипа, 12-Б
Всього: упаковка (1)
209,46 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
Всього: блістер (1)
181,89 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жмеринка, вул. Соборна, 2
Всього: упаковка (1)
204,46
Економія: -0,65 грн
203,81 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, вул. Рівненська, 89
Всього: упаковка (1)
209,65 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Липини, вул. Теремнівська, 100
Всього: упаковка (1)
219,41
Економія: -2,10 грн
217,31 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рожище, вул. Шилокадзе, 19
Всього: упаковка (1)
209,38 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 172-А
Всього: упаковка (1)
209,35
Економія: -2,27 грн
207,08 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ковель, вул. Брестська, 5
Всього: упаковка (1)
208,64
Економія: -0,13 грн
208,51 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:50
Стрий, вул. Успенська, 36-А
Всього: упаковка (1)
207,06 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Олесницького, 1
Всього: упаковка (1)
207,95
Економія: -0,54 грн
207,41 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дрогобич, вул. Шевченка Тараса, 1
Всього: упаковка (1)
209,12
Економія: -0,99 грн
208,13 грн
Волиньфарм
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Зачинено
Луцьк, просп. Відродження, 13
Всього: упаковка (1)
202,38 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 21
Всього: упаковка (1)
219,69 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом