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Амлосартан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер, №30 - Запоріжжя (446303) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чайкіної Лізи, 51
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
145,58
Економія: -4,64 грн
140,94 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Княжа, 83-В
Всього: упаковка (1)
148,87 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (2)
134,80 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (2)
134,80 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1)
159,24
Економія: -20,04 грн
139,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Б
Всього: упаковка (1)
125,17 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 39-Б
Всього: упаковка (1)
156,71
Економія: -12,55 грн
144,16 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 55
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
142,22 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34
Всього: упаковка (1)
154,99
Економія: -29,82 грн
125,17 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
Всього: упаковка (1)
146,42
Економія: -8,22 грн
138,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
Всього: упаковка (1)
144,16
Економія: -6,39 грн
137,77 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
Всього: упаковка (1)
142,23 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Покровськ, вул. Петлюри Симона, 17
Всього: упаковка (1)
141,24 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покровськ, вул. Коцюбайла Дмитра, 146
Всього: упаковка (1)
141,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Курахове, вул. Лермонтова, 10
Всього: упаковка (6)
141,21 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Селидове, вул. Незалежності, 37
Всього: упаковка (1)
141,63 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Селидове, вул. Європейська, 19
Всього: упаковка (1)
142,38 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Селидове, вул. Нагірна, 29
Всього: упаковка (2)
141,96 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мирноград, м-н Західний, 46
Всього: упаковка (1)
142,23 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новогродівка, вул. Центральна, 36
Всього: упаковка (1)
141,87 грн