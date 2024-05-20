Амлосартан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер, №30 - Запоріжжя (446303) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чайкіної Лізи, 51
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Княжа, 83-В
Аптека24
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Аптека24
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Не болей! семья аптек
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 39-Б
Мед-сервіс
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 55
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Покровськ, вул. Петлюри Симона, 17
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Покровськ, вул. Коцюбайла Дмитра, 146
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Курахове, вул. Лермонтова, 10
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Селидове, вул. Незалежності, 37
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Селидове, вул. Європейська, 19
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Селидове, вул. Нагірна, 29
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Мирноград, м-н Західний, 46
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новогродівка, вул. Центральна, 36