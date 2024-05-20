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Амлосартан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер, №30 - Одеса (446303) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Овідіополь, вул. Вертелецького, 20-Б
Всього: упаковка (1)
129,80 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Затишшя, вул. Суворова, 34
Всього: блістер (2)
173,50
Економія: -43,00 грн
130,50 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
145,95
Економія: -2,63 грн
143,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-Г
Всього: упаковка (1)
145,26
Економія: -7,06 грн
138,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Френчка Віктора, 9
Всього: блістер (2)
130,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Європейська, 7/1
Всього: блістер (2)
130,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, перех. Паученка Архітектора / Велика Перспективна, 35/29
Всього: упаковка (1)
158,37
Економія: -17,00 грн
141,37 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (1)
159,00
Економія: -16,80 грн
142,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
162,08
Економія: -16,40 грн
145,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Умань, вул. Європейська, 58
Всього: блістер (2)
129,80 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
Всього: упаковка (1)
142,23 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Полтавська, 28-А
Всього: упаковка (1)
125,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
Всього: упаковка (1)
143,82
Економія: -6,05 грн
137,77 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Томашпіль, вул. Гаврилюка Ігоря, 1
Всього: упаковка (1)
126,49 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
Всього: упаковка (1)
142,43
Економія: -4,23 грн
138,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-М
Всього: упаковка (1)
130,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Княжа, 83-В
Всього: упаковка (1)
148,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 9-А
Всього: упаковка (1)
144,61
Економія: -6,83 грн
137,78 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (1)
141,33 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
131,39
Економія: -6,22 грн
125,17 грн