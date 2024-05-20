Амлосартан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер, №30 - Одеса (446303) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Овідіополь, вул. Вертелецького, 20-Б
1 соціальна аптека
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Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Затишшя, вул. Суворова, 34
Здорова родина
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-Г
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Френчка Віктора, 9
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Європейська, 7/1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, перех. Паученка Архітектора / Велика Перспективна, 35/29
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Аптека копійка
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється за 06 хв
Умань, вул. Європейська, 58
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Полтавська, 28-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Томашпіль, вул. Гаврилюка Ігоря, 1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-М
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Княжа, 83-В
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 9-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Аптека бам
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216