Амлосартан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер, №30 - Львів (446303) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Подорожник
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Кожичі, вул. Шевченка, 19
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Шевченка Тараса, 2
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 32
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 65/1
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Шептицького, 18/6
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 13
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Шевченка Тараса, 1
Аптека сімейна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Шевська, 8
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, пл. Ринок, 11
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Олесницького, 1
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Успенська, 36-А
Мед-сервіс
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Височана Семена, 18
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 8
Аптека сальве
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Сурмичі, 101
Аптека доброго дня
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Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється за 51 хв
Рівне, вул. Бачинського Сергія, 5
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Хуст, вул. Карпатської Січі, 28
Подорожник
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Камінь-Каширський, пл. Культури, 13
D.s.
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1/1-Д
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Скальда Сергея, 13-Б
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Героїв Небесної Сотні, 36