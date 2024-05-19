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Амлосартан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер, №30 - Львів (446303) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Кожичі, вул. Шевченка, 19
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
129,15
Економія: -3,98 грн
125,17 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
143,40
Економія: -12,90 грн
130,50 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 32
Всього: упаковка (1)
145,87
Економія: -2,68 грн
143,19 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 65/1
Всього: упаковка (2)
143,59 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Шептицького, 18/6
Всього: упаковка (1)
153,20 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 13
Всього: упаковка (1)
150,17
Економія: -0,01 грн
150,16 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Шевченка Тараса, 1
Всього: упаковка (1)
154,12
Економія: -1,17 грн
152,95 грн
Аптека сімейна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Шевська, 8
Всього: упаковка (1)
151,17 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, пл. Ринок, 11
Всього: упаковка (1)
149,36
Економія: -0,87 грн
148,49 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Олесницького, 1
Всього: упаковка (1)
152,71 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Успенська, 36-А
Всього: упаковка (1)
154,06
Економія: -1,18 грн
152,88 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Височана Семена, 18
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
149,33 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 8
Всього: упаковка (1)
125,17 грн
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Сурмичі, 101
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
149,57 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Рівне, вул. Бачинського Сергія, 5
Всього: блістер (2)
149,00
Економія: -18,50 грн
130,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Хуст, вул. Карпатської Січі, 28
Всього: упаковка (1)
151,99
Економія: -26,82 грн
125,17 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Камінь-Каширський, пл. Культури, 13
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
125,17 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1/1-Д
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
135,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Скальда Сергея, 13-Б
Всього: упаковка (2)
130,20 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Героїв Небесної Сотні, 36
Всього: упаковка (1)
154,50
Економія: -0,70 грн
153,80 грн