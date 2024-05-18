Амлосартан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер, №30 - Харків (446303) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
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Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Балакірєва, 8/1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
Аптека 9-1-1
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Всього: блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Красноград, вул. Полтавська, 91-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Суми, вул. Іллінська, 49
Подорожник
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Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дружківка, вул. Машинобудівників, 58
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Б
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Всього: упаковка (1)
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Миргород, вул. Гоголя, 139
Аптека24
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Всього: упаковка (2)
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Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Не болей! семья аптек
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Аптека24
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
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Покровськ, вул. Коцюбайла Дмитра, 146
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Покровськ, вул. Петлюри Симона, 17
Мед-сервіс
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
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Кам'янське, просп. Свободи, 55
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Всього: упаковка (1)
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Кам'янське, вул. Дунайська, 39-Б
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Мирноград, м-н Західний, 46
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Новогродівка, вул. Центральна, 36
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Селидове, вул. Незалежності, 37
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Селидове, вул. Європейська, 19
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Селидове, вул. Нагірна, 29