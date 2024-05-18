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Амлосартан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер, №30 - Харків (446303) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 8/1
Всього: упаковка (1)
141,63 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
Всього: упаковка (1)
144,65
Економія: -6,45 грн
138,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Красноград, вул. Полтавська, 91-А
Всього: блістер (2)
142,65 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Суми, вул. Іллінська, 49
Всього: блістер (1)
130,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34
Всього: упаковка (1)
154,99
Економія: -29,82 грн
125,17 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дружківка, вул. Машинобудівників, 58
Всього: упаковка (1)
154,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Б
Всього: упаковка (1)
125,17 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миргород, вул. Гоголя, 139
Всього: упаковка (1)
143,58
Економія: -5,38 грн
138,20 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (2)
134,80 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1)
159,69
Економія: -20,49 грн
139,20 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (2)
134,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покровськ, вул. Коцюбайла Дмитра, 146
Всього: упаковка (1)
141,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Покровськ, вул. Петлюри Симона, 17
Всього: упаковка (1)
141,24 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 55
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
142,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 39-Б
Всього: упаковка (1)
159,94
Економія: -15,78 грн
144,16 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мирноград, м-н Західний, 46
Всього: упаковка (1)
142,23 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новогродівка, вул. Центральна, 36
Всього: упаковка (1)
141,87 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Селидове, вул. Незалежності, 37
Всього: упаковка (1)
141,63 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Селидове, вул. Європейська, 19
Всього: упаковка (1)
142,38 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Селидове, вул. Нагірна, 29
Всього: упаковка (2)
141,96 грн