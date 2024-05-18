Амлосартан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (446303) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Не болей! семья аптек
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Аптека24
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Б
В інших містах:
Аптека24
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 39-Б
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 55
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чайкіної Лізи, 51
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Княжа, 83-В
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Красноград, вул. Полтавська, 91-А
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 17
Мiська сiмейна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Покровськ, вул. Коцюбайла Дмитра, 146
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Покровськ, вул. Петлюри Симона, 17
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Мирноград, м-н Західний, 46
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-М
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Селидове, вул. Незалежності, 37