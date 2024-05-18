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Амлосартан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (446303) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1)
159,69
Економія: -20,49 грн
139,20 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (2)
134,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Б
Всього: упаковка (1)
125,17 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (2)
134,80 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 39-Б
Всього: упаковка (1)
159,94
Економія: -15,78 грн
144,16 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 55
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
142,22 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34
Всього: упаковка (1)
154,99
Економія: -29,82 грн
125,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чайкіної Лізи, 51
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
146,77
Економія: -5,83 грн
140,94 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Княжа, 83-В
Всього: упаковка (1)
148,87 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Красноград, вул. Полтавська, 91-А
Всього: блістер (2)
142,65 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
Всього: упаковка (1)
143,55
Економія: -5,35 грн
138,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
Всього: упаковка (1)
143,49
Економія: -5,72 грн
137,77 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (1)
141,33 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 17
Всього: блістер (2)
130,50 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
Всього: упаковка (1)
142,23 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Покровськ, вул. Коцюбайла Дмитра, 146
Всього: упаковка (1)
141,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Покровськ, вул. Петлюри Симона, 17
Всього: упаковка (1)
141,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Мирноград, м-н Західний, 46
Всього: упаковка (1)
142,23 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-М
Всього: упаковка (1)
130,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Селидове, вул. Незалежності, 37
Всього: упаковка (1)
141,63 грн