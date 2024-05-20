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Амлосартан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер, №30 - Одеса (446299) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
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Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 95-А
Всього: блістер (1)
162,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Татарбунари, вул. Горького Максима, 19-Б
Всього: упаковка (1), блістер (1)
179,65
Економія: -7,31 грн
172,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кілія, вул. Миру, 38
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
181,34
Економія: -9,19 грн
172,15 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
185,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 47
Всього: упаковка (1)
92,45 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Томашпіль, вул. Гаврилюка Ігоря, 1
Всього: упаковка (1)
154,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Маршака, 6
Всього: упаковка (1)
96,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Звенигородка, просп. Шевченка Тараса, 99
Всього: блістер (2)
161,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 51
Всього: упаковка (1)
181,79
Економія: -9,64 грн
172,15 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Шаргород, вул. Героїв Майдану, 260-А
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
176,85
Економія: -6,11 грн
170,74 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
П'ятигори, вул. Сікорського, 2
Всього: упаковка (1)
179,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Республіканська, 61-Б
Всього: упаковка (1)
180,33
Економія: -8,01 грн
172,32 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, вул. Лікаря Бончука, 1
Всього: упаковка (1)
178,97
Економія: -6,82 грн
172,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, кв-л 101-й, 3
Всього: упаковка (1)
178,11
Економія: -8,32 грн
169,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 47
Всього: упаковка (1)
182,26
Економія: -10,11 грн
172,15 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 65
Всього: упаковка (1)
182,48
Економія: -12,69 грн
169,79 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Калинівка, вул. Чкалова, 6
Всього: упаковка (1)
196,68
Економія: -2,54 грн
194,14 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 69
Всього: блістер (2)
165,70 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Героїв Майдану, 14
Всього: упаковка (1)
197,07 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Новоселиця, пров. Карамзіна, 1
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
190,01
Економія: -0,77 грн
189,24 грн