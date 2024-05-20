Амлосартан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер, №30 - Одеса (446299) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 95-А
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Татарбунари, вул. Горького Максима, 19-Б
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кілія, вул. Миру, 38
Здорова родина
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 47
Здорова родина
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Томашпіль, вул. Гаврилюка Ігоря, 1
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Маршака, 6
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Звенигородка, просп. Шевченка Тараса, 99
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 51
Подорожник
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Шаргород, вул. Героїв Майдану, 260-А
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
П'ятигори, вул. Сікорського, 2
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Республіканська, 61-Б
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, вул. Лікаря Бончука, 1
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, кв-л 101-й, 3
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 47
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 65
Здорова родина
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 00:00
Калинівка, вул. Чкалова, 6
Аптека твоєї родини
Детальніше
Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 69
Здорова родина
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Героїв Майдану, 14
Здорова родина
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Новоселиця, пров. Карамзіна, 1