Амлосартан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер, №30 - Львів (446299) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Шептицького, 18/6
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 13
Аптека сімейна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Шевська, 8
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, пл. Ринок, 11
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
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Стрий, вул. Успенська, 36-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Мазепи, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Валова, 46
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
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Бережани, вул. Бандери Степана, 16-Д
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 2-А
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, бульв. Шевченка Тараса, 11
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, м-н 15-й, 19
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 36
Здорова родина
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Богородчани, вул. Шевченка Тараса, 35
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бучач, вул. Галицька, 62
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Теребовля, вул. Князя Василька, 98
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Надвірна, пл. Шевченка Тараса, 30
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Любомль, вул. Незалежності, 28-А
Аптека твоєї родини
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Всього: блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 54-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 15