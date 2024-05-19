Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ IIБлокатори рецепторів ангіотензину II та блокатори кальцієвих каналівВалсартан і амлодипінАмлосартанЦіни в аптеках

Амлосартан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер, №30 - Львів (446299) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
Всього: упаковка (1)
180,21
Економія: -8,06 грн
172,15 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Шептицького, 18/6
Всього: упаковка (1)
197,48
Економія: -1,50 грн
195,98 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 13
Всього: упаковка (1)
192,37 грн
Аптека сімейна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Шевська, 8
Всього: упаковка (1)
190,02
Економія: -0,61 грн
189,41 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, пл. Ринок, 11
Всього: упаковка (1)
192,19
Економія: -3,02 грн
189,17 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Успенська, 36-А
Всього: упаковка (1)
196,83 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Мазепи, 1
Всього: упаковка (1)
182,65
Економія: -10,50 грн
172,15 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Валова, 46
Всього: упаковка (1)
178,61
Економія: -6,46 грн
172,15 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Бандери Степана, 16-Д
Всього: упаковка (1)
182,41
Економія: -10,26 грн
172,15 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 2-А
Всього: упаковка (1)
181,69
Економія: -9,54 грн
172,15 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, бульв. Шевченка Тараса, 11
Всього: упаковка (1)
162,20 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, м-н 15-й, 19
Всього: упаковка (1)
95,45 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 36
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
182,46
Економія: -11,22 грн
171,24 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Богородчани, вул. Шевченка Тараса, 35
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
195,28 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бучач, вул. Галицька, 62
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
178,55
Економія: -6,40 грн
172,15 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Теребовля, вул. Князя Василька, 98
Всього: упаковка (1)
181,89
Економія: -9,74 грн
172,15 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Надвірна, пл. Шевченка Тараса, 30
Всього: упаковка (1)
180,45 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Любомль, вул. Незалежності, 28-А
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
184,08
Економія: -11,93 грн
172,15 грн
Аптека твоєї родини
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 54-А
Всього: блістер (1)
162,10 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
181,17
Економія: -9,02 грн
172,15 грн