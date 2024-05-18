Амлосартан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер, №30 - Харків (446299) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 8/1
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Печеніги, вул. Харківська, 74-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 49-Ж
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 6
Аптека копійка
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Аптека оптових цін
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Всього: блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Велика Багачка, вул. Каштанова, 15/1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-Б
Аптека твоєї родини
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Всього: блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 69
Аптека оптових цін
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Всього: блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Мирноград, вул. Соборна, 19-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Мирноград, м-н Західний, 46
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Селидове, вул. Європейська, 19
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Свободи, 65
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Свободи, 47
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, кв-л 101-й, 3
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Лікаря Бончука, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Республіканська, 61-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Лубни, просп. Володимирський, 35
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Вільнянськ, вул. Козацька, 2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Курахове, вул. Лермонтова, 10