Амлосартан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (446299) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Аптека твоєї родини
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Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 69
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 6
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Козацька, 2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
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Кривий Ріг, вул. Маршака, 6
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
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Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 47
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, вул. Лікаря Бончука, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Республіканська, 61-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, кв-л 101-й, 3
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Кременчук, просп. Свободи, 47
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Всього: упаковка (1)
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Кременчук, просп. Свободи, 65
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Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Мирноград, вул. Соборна, 19-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Мирноград, м-н Західний, 46
Аптека оптових цін
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Велика Багачка, вул. Каштанова, 15/1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Селидове, вул. Європейська, 19
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 50 хв
Курахове, вул. Лермонтова, 10
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Миргород, вул. Гоголя, 170-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Балакірєва, 8/1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 49-Ж