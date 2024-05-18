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Амлосартан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (446299) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
177,87
Економія: -5,72 грн
172,15 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 69
Всього: блістер (2)
165,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 6
Всього: блістер (2)
84,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Козацька, 2
Всього: упаковка (1)
174,66
Економія: -13,92 грн
160,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Маршака, 6
Всього: упаковка (1)
96,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 47
Всього: упаковка (1)
92,45 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, вул. Лікаря Бончука, 1
Всього: упаковка (1)
179,93
Економія: -7,78 грн
172,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Республіканська, 61-Б
Всього: упаковка (1)
182,25
Економія: -9,93 грн
172,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, кв-л 101-й, 3
Всього: упаковка (1)
183,44
Економія: -13,65 грн
169,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 47
Всього: упаковка (1)
179,76
Економія: -7,61 грн
172,15 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 65
Всього: упаковка (1)
183,74
Економія: -13,95 грн
169,79 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Мирноград, вул. Соборна, 19-А
Всього: блістер (2)
180,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Мирноград, м-н Західний, 46
Всього: упаковка (1)
179,46 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Велика Багачка, вул. Каштанова, 15/1
Всього: блістер (1)
180,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Селидове, вул. Європейська, 19
Всього: упаковка (1)
180,33 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Курахове, вул. Лермонтова, 10
Всього: упаковка (1)
180,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миргород, вул. Гоголя, 170-Б
Всього: упаковка (1)
177,90
Економія: -5,75 грн
172,15 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
Всього: упаковка (1)
177,16 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Балакірєва, 8/1
Всього: упаковка (1)
179,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 49-Ж
Всього: упаковка (1)
180,28
Економія: -7,96 грн
172,32 грн