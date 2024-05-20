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Аміфена ІС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер у пачці, №20 - Запоріжжя (503916) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 69 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
128,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
128,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2)
140,85
Економія: -13,87 грн
126,98 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
128,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
122,34 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
128,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
128,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
135,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
128,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
137,12 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
128,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
128,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
128,80 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
128,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
128,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
134,28
Економія: -10,18 грн
124,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
136,42 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
156,05
Економія: -31,14 грн
124,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
143,23
Економія: -11,33 грн
131,90 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
128,80 грн