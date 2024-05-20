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Аміфена ІС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер у пачці, №20 - Запоріжжя (503913) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
94,80 грн
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
94,92 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
102,40 грн
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
94,70 грн
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Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
Всього: упаковка (1)
94,82 грн
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
Всього: упаковка (1)
102,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (1)
95,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
Всього: упаковка (1)
94,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (1)
94,88 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (2)
94,68 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
96,08
Економія: -10,10 грн
85,98 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (1)
95,30 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (1)
97,72
Економія: -6,25 грн
91,47 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
Всього: упаковка (1)
94,78
Економія: -9,19 грн
85,59 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
Всього: упаковка (1)
102,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 12
Всього: упаковка (1)
99,64 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Парамонова, 6
Всього: упаковка (1)
88,42 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Товариська, 39
Всього: упаковка (1)
95,42 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
100,00
Економія: -16,60 грн
83,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
94,76 грн