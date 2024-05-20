Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИНЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИФенаматиКислота мефенамоваАміфена ІСЦіни в аптеках

Аміфена ІС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер у пачці, №20 - Одеса (503913) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
102,08 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
84,86 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (2)
80,61 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
94,68 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
95,14 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
Всього: упаковка (1)
90,80 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: блістер у пачці (1)
124,00
Економія: -36,30 грн
87,70 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (1)
80,10 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (1)
86,88 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
94,80 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 94
Всього: упаковка (2)
80,69 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пироговська, 5
Всього: упаковка (1)
95,18 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
99,50 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (1)
99,64 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 162
Всього: упаковка (1)
99,64 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Архітекторська, 22
Всього: упаковка (2)
80,61 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 70
Всього: упаковка (1)
95,25
Економія: -11,16 грн
84,09 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 122/1-Б
Всього: упаковка (1)
95,30 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 155
Всього: упаковка (1)
99,98 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Лиманка, просп. Гуляєва Полковника, 111
Всього: упаковка (1)
98,90 грн