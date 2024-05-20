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Альбендазол таблетки жувальні 400 мг блістер тм Ілан Фарм, №3 - Одеса (849917) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Богуслав, вул. Миколаївська, 40-Б
Всього: упаковка (10)
127,40 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Богуслав, вул. Шевченка Тараса, 24-А
Всього: упаковка (9)
127,40 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
Всього: упаковка (10)
124,30 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 53-Г
Всього: упаковка (6)
130,60 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Біла Церква, вул. Хмельницького Богдана, 3/23
Всього: упаковка (9)
132,20 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 10
Всього: упаковка (10)
129,00 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Березань, вул. Шевченків шлях, 118
Всього: упаковка (8)
135,40 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Чабани, шосе Одеське, 1
Всього: упаковка (10)
122,70 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Лятошинського, 14
Всього: упаковка (8)
133,80 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Святоюріївська, 11
Всього: упаковка (8)
132,20 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-В
Всього: упаковка (9)
133,80 грн
Ласкава
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
Всього: упаковка (10)
135,40 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Волинська, 16
Всього: упаковка (6)
132,20 грн
Ласкава
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Єреванська, 30
Всього: упаковка (9)
132,20 грн
Народна твоя
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Зодчих, 70-А
Всього: упаковка (6)
130,60 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Українського Відродження, 3-Г
Всього: упаковка (7)
133,80 грн
Вітамін
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Стуса Василя, 9
Всього: упаковка (8)
127,40 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Всього: упаковка (5)
130,60 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Левицького Ореста, 19-А
Всього: упаковка (9)
135,40 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, просп. Лісовий, 6
Всього: упаковка (10)
135,40 грн