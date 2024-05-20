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АВЕН АНТІРУЖЕР ДЕННИЙ КРЕМ SPF30+ 40 мл - Одеса (764361) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (1)
587,02
Економія: -26,62 грн
560,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (4)
796,00 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
701,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (3)
766,30 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Вінниця, просп. Юності, 20/73
Всього: упаковка (5)
796,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Юності, 18
Всього: упаковка (5)
796,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
661,45
Економія: -19,84 грн
641,61 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
710,00
Економія: -92,00 грн
618,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
651,23
Економія: -39,23 грн
612,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
646,76
Економія: -34,76 грн
612,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
698,00
Економія: -80,00 грн
618,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (5)
796,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (1)
796,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (5)
796,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (1)
746,39
Економія: -5,82 грн
740,57 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
Всього: упаковка (1)
748,44
Економія: -7,77 грн
740,67 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Чернівці, вул. Головна, 33
Всього: упаковка (1)
620,49
Економія: -0,84 грн
619,65 грн