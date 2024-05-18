Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби з догляду за проблемною шкіроюАВЕН АНТІРУЖЕР ДЕННИЙ КРЕМ SPF30+Ціни в аптеках

АВЕН АНТІРУЖЕР ДЕННИЙ КРЕМ SPF30+ 40 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (764361) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (5)
796,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (1)
796,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (5)
796,00 грн
В інших містах:
Елітфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
710,00
Економія: -92,00 грн
618,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
643,95
Економія: -31,95 грн
612,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
635,93
Економія: -23,93 грн
612,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
698,00
Економія: -80,00 грн
618,00 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (3)
766,30 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
728,55
Економія: -21,86 грн
706,69 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
796,00 грн
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Будь здоровий
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Всього: упаковка (1)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
Всього: упаковка (2)
796,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 22/20
Всього: упаковка (1)
648,60
Економія: -36,60 грн
612,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 50
Всього: упаковка (1)
647,37
Економія: -35,37 грн
612,00 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (2)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Березнева, 12-А
Всього: упаковка (1)
728,55
Економія: -21,86 грн
706,69 грн