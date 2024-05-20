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АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г - Запоріжжя (481122) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
100,00
Економія: -25,00 грн
75,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
90,00
Економія: -15,00 грн
75,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (1)
82,41
Економія: -9,98 грн
72,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (2)
90,75
Економія: -11,37 грн
79,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Всього: упаковка (2)
87,88
Економія: -12,37 грн
75,51 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (1)
84,00
Економія: -9,00 грн
75,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
Всього: упаковка (1)
82,80
Економія: -10,51 грн
72,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
Всього: упаковка (1)
83,62
Економія: -11,21 грн
72,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Всього: упаковка (1)
84,15
Економія: -12,30 грн
71,85 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 87
Всього: упаковка (1)
85,47
Економія: -13,62 грн
71,85 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
Всього: упаковка (1)
89,53
Економія: -17,36 грн
72,17 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Запоріжжя, вул. Парамонова, 4
Всього: упаковка (1)
76,73 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
90,00
Економія: -15,00 грн
75,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 30-В
Всього: упаковка (2)
84,56
Економія: -12,15 грн
72,41 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (1)
86,88
Економія: -7,45 грн
79,43 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Дворцова, 2
Всього: упаковка (1)
74,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 23
Всього: упаковка (1)
92,44
Економія: -13,51 грн
78,93 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
80,37
Економія: -10,01 грн
70,36 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
82,43
Економія: -7,57 грн
74,86 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
87,84
Економія: -13,33 грн
74,51 грн