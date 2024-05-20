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АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г - Одеса (481122) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (2)
79,67
Економія: -7,15 грн
72,52 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (2)
91,99
Економія: -14,44 грн
77,55 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
Всього: упаковка (1)
108,99
Економія: -31,44 грн
77,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
77,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30/1
Всього: упаковка (1)
69,30 грн
В інших містах:
Медпрепарати
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35-А
Всього: упаковка (1)
73,87
Економія: -2,95 грн
70,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, вул. Жадова Генерала, 28
Всього: упаковка (2)
97,53
Економія: -17,39 грн
80,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Умань, вул. Незалежності, 2-А
Всього: упаковка (2)
84,23
Економія: -5,03 грн
79,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
Всього: упаковка (1)
81,73
Економія: -7,04 грн
74,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Умань, вул. Тищика, 40
Всього: упаковка (1)
68,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Умань, вул. Європейська, 60-Б
Всього: упаковка (1)
88,99
Економія: -11,44 грн
77,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Космонавтів, 27
Всього: упаковка (1)
72,58 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
Всього: упаковка (2)
80,23
Економія: -8,56 грн
71,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
Всього: упаковка (1)
84,21
Економія: -6,71 грн
77,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 20-Д
Всього: упаковка (1)
80,88
Економія: -8,83 грн
72,05 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Захисників Азовсталі, 8
Всього: упаковка (2)
73,84 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ватутіне, вул. Ювілейна, 2
Всього: упаковка (1)
95,99
Економія: -18,44 грн
77,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
Всього: упаковка (1)
84,52
Економія: -7,42 грн
77,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
Всього: упаковка (1)
89,66
Економія: -10,49 грн
79,17 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сміла, пров. Шевченка Тараса, 1-А
Всього: упаковка (2)
96,50
Економія: -18,95 грн
77,55 грн