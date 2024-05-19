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АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г - Львів (481122) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
89,28
Економія: -5,96 грн
83,32 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (1)
85,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 84
Всього: упаковка (2)
101,99
Економія: -24,46 грн
77,53 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (2)
89,99
Економія: -12,46 грн
77,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (2)
76,53
Економія: -5,16 грн
71,37 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кос-Анатольського, 2
Всього: упаковка (1)
89,60 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дрогобич, вул. Шолом-Алейхема, 1
Всього: упаковка (1)
78,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Валова, 46
Всього: упаковка (1)
81,61
Економія: -5,47 грн
76,14 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 4
Всього: упаковка (1)
98,99
Економія: -21,46 грн
77,53 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Долина, вул. Грушевського Михайла, 30
Всього: упаковка (1)
111,50
Економія: -33,97 грн
77,53 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вовчинець, вул. Європейська, 1
Всього: упаковка (1)
90,50
Економія: -12,97 грн
77,53 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Ковельська, 29
Всього: упаковка (1)
83,50
Економія: -5,97 грн
77,53 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Перегінське, вул. Січових Стрільців, 28
Всього: упаковка (1)
102,99
Економія: -25,46 грн
77,53 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 24
Всього: упаковка (1)
90,50
Економія: -12,97 грн
77,53 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9-М
Всього: упаковка (1)
82,99
Економія: -5,46 грн
77,53 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Всього: упаковка (1)
90,50
Економія: -12,97 грн
77,53 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, бульв. Вишневецького Дмитра, 9
Всього: упаковка (1)
88,99
Економія: -11,46 грн
77,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тлумач, вул. Макуха, 7-А
Всього: упаковка (1)
79,50
Економія: -7,42 грн
72,08 грн
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
94,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Чайковського, 2-Д
Всього: упаковка (2)
81,18
Економія: -9,61 грн
71,57 грн