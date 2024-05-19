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БАНДАЖ КОЛІННОГО СУГЛОБА "DYNAMICS" розмір 4, №1 - Київ (475779) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 110
Всього: упаковка (1)
440,38 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Тернопіль, пл. Героїв Євромайдану, 9
Всього: упаковка (1)
409,30
Економія: -0,30 грн
409,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Шевченка, 17
Всього: упаковка (1)
480,50
Економія: -71,50 грн
409,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
Всього: упаковка (1)
409,30
Економія: -0,30 грн
409,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Борислав, вул. Шевченка Тараса, 33
Всього: упаковка (1)
480,50
Економія: -71,50 грн
409,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом