Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено

В інших містах:

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Світловодськ, вул. Героїв України, 110 Всього: упаковка (1) 440,38 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Тернопіль, пл. Героїв Євромайдану, 9 Всього: упаковка (1) 409,30 Економія: -0,30 грн 409,00 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Одеса, просп. Шевченка, 17 Всього: упаковка (1) 480,50 Економія: -71,50 грн 409,00 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А Всього: упаковка (1) 409,30 Економія: -0,30 грн 409,00 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Борислав, вул. Шевченка Тараса, 33 Всього: упаковка (1) 480,50 Економія: -71,50 грн 409,00 грн Забронювати