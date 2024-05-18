БАНДАЖ КОЛІННОГО СУГЛОБА "DYNAMICS" розмір 4, №1 - Харків (475779) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 110
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Шевченка, 17
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, пл. Героїв Євромайдану, 9
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Борислав, вул. Шевченка Тараса, 33
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом