БАНДАЖ КОЛІННОГО СУГЛОБА "COMFORT" 3023 розмір 1, №1 - Харків (765275) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, вул. Літературна, 5
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 81
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Іллінська, 51/1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бахмач, вул. Соборності, 54-А
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Апостолове, вул. Центральна, 70
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Корюківка, вул. Шевченка Тараса, 91/1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Козелець, вул. Сидорука Ф., 13-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Городня, вул. Чернігівська, -
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Десна, вул. Довженка Олександра, 44-А/4-Г
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 44 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Голосіївська, 13