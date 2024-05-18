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БАНДАЖ КОЛІННОГО СУГЛОБА "COMFORT" 3023 розмір 1, №1 - Харків (765275) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
1304,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
1364,16 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
1360,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
1357,34 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
1361,51 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (1)
1373,74 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
1359,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 81
Всього: упаковка (1)
1371,41 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Іллінська, 51/1
Всього: упаковка (1)
1364,07 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бахмач, вул. Соборності, 54-А
Всього: упаковка (1)
1373,68 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Апостолове, вул. Центральна, 70
Всього: упаковка (1)
1303,00
Економія: -117,40 грн
1185,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
1375,65 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Корюківка, вул. Шевченка Тараса, 91/1
Всього: упаковка (1)
1358,86 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Козелець, вул. Сидорука Ф., 13-А
Всього: упаковка (1)
1375,09 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городня, вул. Чернігівська, -
Всього: упаковка (1)
1362,78 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-Б
Всього: упаковка (1)
1218,20
Економія: -36,55 грн
1181,65 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Десна, вул. Довженка Олександра, 44-А/4-Г
Всього: упаковка (1)
1372,79 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
1362,92 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
1361,09 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Голосіївська, 13
Всього: упаковка (1)
1371,58 грн