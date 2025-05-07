Комплект гигиенический Славна нестерил.
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
КОМПЛЕКТ ГІГІЄНІЧНИЙ ДЛЯ ТУАЛЕТУ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
23,20
Економія при броні: -7,31 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Іллінська, 3/7
1.6 км
КОМПЛЕКТ ГІГІЄНІЧНИЙ ДЛЯ ТУАЛЕТУ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
25,80
Економія при броні: -9,91 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Предславинська, 9
2.6 км
КОМПЛЕКТ ГІГІЄНІЧНИЙ ДЛЯ ТУАЛЕТУ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
25,80
Економія при броні: -9,91 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
4.2 км
КОМПЛЕКТ ГІГІЄНІЧНИЙ ДЛЯ ТУАЛЕТУ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
23,90
Економія при броні: -8,01 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Русанівська / Ентузіастів, 24/51
5.0 км
КОМПЛЕКТ ГІГІЄНІЧНИЙ ДЛЯ ТУАЛЕТУ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
25,80
Економія при броні: -9,91 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
5.3 км
КОМПЛЕКТ ГІГІЄНІЧНИЙ ДЛЯ ТУАЛЕТУ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
23,70
Економія при броні: -7,81 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хороброго Святослава, 5
5.7 км
КОМПЛЕКТ ГІГІЄНІЧНИЙ ДЛЯ ТУАЛЕТУ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
25,80
Економія при броні: -9,91 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
5.7 км
КОМПЛЕКТ ГІГІЄНІЧНИЙ ДЛЯ ТУАЛЕТУ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
23,20
Економія при броні: -7,31 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
7.5 км
КОМПЛЕКТ ГІГІЄНІЧНИЙ ДЛЯ ТУАЛЕТУ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
23,20
Економія при броні: -7,31 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8
9.1 км
КОМПЛЕКТ ГІГІЄНІЧНИЙ ДЛЯ ТУАЛЕТУ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
23,70
Економія при броні: -7,81 грн