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Інтравенозного канюля Чірафлекс
Інтравенозного канюля Чірафлекс
Запоріжжя
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Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Філатова Академіка, 10
132.4 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,70
грн
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D.s.
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Зачиняється о 19:00
Новий Буг, вул. Харчука, 5-А
198.9 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
4,00
грн
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Зачиняється о 17:00
Новий Буг, пров. Лікарняний, 2-А
199.4 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,50
грн
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D.s.
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Зачиняється о 17:00
Новий Буг, вул. Огієнка Івана, 27
199.6 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,70
грн
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Зачиняється о 18:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
199.6 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,30
грн
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Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
255.8 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,45
грн
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Зачиняється о 18:00
Калинопіль, вул. Соборна, 36
332.9 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,70
грн
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D.s.
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Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Рішельєвська, 11
367.8 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
4,00
грн
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Вета
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Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Білана Олександра, 5
435.8 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
2,80
грн
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D.s.
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Зачиняється о 23:00
Деражня, вул. Подільська, 1
591.2 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,80
грн
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Відчиняється о 08:00
Старокостянтинів, вул. Захисників України, 47
620.5 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,70
грн
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Зачиняється о 19:00
Мамалига, вул. Головна, 73
639.2 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,70
грн
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Відчиняється о 08:00
Тарасівці, вул. Центральна, 99-А
655.7 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,50
грн
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D.s.
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Зачиняється о 18:00
Новоселиця, вул. Хотинська, 39/1
662.3 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,60
грн
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D.s.
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Зачиняється о 20:00
Чернівці, вул. Руська, 252
683.0 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,60
грн
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D.s.
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Зачиняється о 19:00
Чернівці, вул. Руська, 248-Б
683.1 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,70
грн
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D.s.
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Зачиняється о 18:00
Чернівці, вул. Руська, 185-Б
684.5 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,70
грн
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D.s.
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Зачиняється о 18:00
Чернівці, вул. Ентузіастів, 2-А
686.0 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,70
грн
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D.s.
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Зачиняється о 18:00
Чернівці, вул. Ентузіастів, 2-А
686.1 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,70
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Чернівці, просп. Незалежності, 48
686.4 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,70
грн
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