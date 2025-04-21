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Інтравенозного канюля Чірафлекс
Інтравенозного канюля Чірафлекс
Вінниця
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Деражня, вул. Подільська, 1
77.9 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,80
грн
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Відчиняється о 08:00
Старокостянтинів, вул. Захисників України, 47
110.1 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,70
грн
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Відчиняється о 08:00
Мамалига, вул. Головна, 73
177.2 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,70
грн
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D.s.
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Відчиняється о 08:00
Калинопіль, вул. Соборна, 36
183.1 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,70
грн
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Відчиняється о 08:00
Тарасівці, вул. Центральна, 99-А
194.0 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,50
грн
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Відчиняється о 08:00
Новоселиця, вул. Хотинська, 39/1
198.3 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,60
грн
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Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Руська, 252
212.4 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,60
грн
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Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Руська, 248-Б
212.4 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,70
грн
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D.s.
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Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Руська, 185-Б
213.0 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,70
грн
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Вета
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Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Білана Олександра, 5
214.1 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
2,80
грн
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Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Хотинська, 2-Г
214.7 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,70
грн
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Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Українська, 32
214.9 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,70
грн
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Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Буковинська, 6-А
214.9 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,45
грн
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Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 75
215.2 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,65
грн
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Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Ентузіастів, 2-А
215.7 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,70
грн
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D.s.
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Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Ентузіастів, 2-А
215.8 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,70
грн
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Відчиняється о 08:00
Чернівці, просп. Незалежності, 113
216.3 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,70
грн
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Відчиняється о 09:00
Мамаївці, вул. Кобилянської Ольги, 2-Б
219.4 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,65
грн
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Відчиняється о 09:00
Лужани, вул. Центральна, 50
221.6 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,45
грн
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Відчиняється о 09:00
Неполоківці, вул. Шевченка Тараса, 34
229.7 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,45
грн
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