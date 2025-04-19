Інтравенозного канюля Чірафлекс
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Одеса
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Рішельєвська, 11
4.1 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
В містах поряд
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
115.4 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Огієнка Івана, 27
192.0 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, пров. Лікарняний, 2-А
192.1 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
192.3 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Харчука, 5-А
192.9 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Філатова Академіка, 10
260.4 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калинопіль, вул. Соборна, 36
274.6 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Мамалига, вул. Головна, 73
366.5 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тарасівці, вул. Центральна, 99-А
377.8 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Новоселиця, вул. Хотинська, 39/1
384.5 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Деражня, вул. Подільська, 1
394.0 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Чернівці, вул. Руська, 252
405.4 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Чернівці, вул. Руська, 248-Б
405.5 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Чернівці, вул. Руська, 185-Б
407.3 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Чернівці, вул. Ентузіастів, 2-А
407.5 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Чернівці, вул. Ентузіастів, 2-А
407.5 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Чернівці, просп. Незалежності, 48
408.3 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Чернівці, просп. Незалежності, 113
408.8 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Чернівці, вул. Буковинська, 6-А
409.0 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta