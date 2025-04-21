Інтравенозного канюля Чірафлекс
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Миколаїв
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
4.9 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
В містах поряд
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Новий Буг, пров. Лікарняний, 2-А
92.6 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Новий Буг, вул. Огієнка Івана, 27
92.6 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
93.0 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Новий Буг, вул. Харчука, 5-А
93.5 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Рішельєвська, 11
107.2 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 14:00
Кривий Ріг, вул. Філатова Академіка, 10
153.8 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Калинопіль, вул. Соборна, 36
236.1 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
Вета
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бровари, вул. Білана Олександра, 5
406.7 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Деражня, вул. Подільська, 1
426.6 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Мамалига, вул. Головна, 73
430.4 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тарасівці, вул. Центральна, 99-А
444.5 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Новоселиця, вул. Хотинська, 39/1
451.3 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Старокостянтинів, вул. Захисників України, 47
472.6 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернівці, вул. Руська, 252
472.8 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернівці, вул. Руська, 248-Б
472.8 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Чернівці, вул. Руська, 185-Б
474.5 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Чернівці, вул. Ентузіастів, 2-А
475.3 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Чернівці, вул. Ентузіастів, 2-А
475.3 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Чернівці, просп. Незалежності, 48
476.0 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta