Інтравенозного канюля Чірафлекс
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 1
1.1 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Франка Івана, 26
1.3 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 177
1.6 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 87
1.6 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 9-А
1.7 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 55
2.2 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 11-А
2.3 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-К
2.7 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 187
3.8 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Широка, 87
3.9 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 218
4.3 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Патона, 4/1
4.5 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:30
Львів, вул. Вашингтона, 8
5.0 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
В містах поряд
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Галицька, 18
9.0 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Коцюбинського, 18-А
27.2 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Соснівка, вул. Галицька, 7
53.4 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta