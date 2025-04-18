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Інтравенозного канюля Чірафлекс
Інтравенозного канюля Чірафлекс
Київ
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Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Білана Олександра, 5
16.8 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
2,80
грн
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D.s.
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Відчиняється о 08:00
Калинопіль, вул. Соборна, 36
170.2 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,70
грн
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D.s.
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Відчиняється о 08:00
Старокостянтинів, вул. Захисників України, 47
249.1 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,70
грн
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D.s.
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Відчиняється за 26 хв
Деражня, вул. Подільська, 1
258.1 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,80
грн
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D.s.
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Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
339.2 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,30
грн
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D.s.
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Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Харчука, 5-А
339.3 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
4,00
грн
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D.s.
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Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Огієнка Івана, 27
339.6 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,70
грн
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D.s.
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Відчиняється о 08:00
Новий Буг, пров. Лікарняний, 2-А
339.8 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,50
грн
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D.s.
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Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Філатова Академіка, 10
349.2 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,70
грн
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D.s.
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Відчиняється о 09:00
Мамалига, вул. Головна, 73
375.0 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,70
грн
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Відчиняється о 08:00
Тарасівці, вул. Центральна, 99-А
391.4 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,50
грн
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Відчиняється о 09:00
Новоселиця, вул. Хотинська, 39/1
395.2 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,70
грн
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Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
404.3 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,45
грн
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D.s.
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Відчиняється о 09:00
Чернівці, вул. Руська, 252
407.6 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,70
грн
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D.s.
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Відчиняється о 09:00
Чернівці, вул. Руська, 248-Б
407.7 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,70
грн
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D.s.
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Відчиняється о 09:00
Чернівці, вул. Руська, 185-Б
408.0 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,70
грн
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D.s.
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Відчиняється о 09:00
Чернівці, вул. Хотинська, 2-Г
409.1 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,70
грн
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D.s.
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Відчиняється о 09:00
Чернівці, вул. Українська, 32
409.7 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,70
грн
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D.s.
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Відчиняється о 09:00
Чернівці, вул. Буковинська, 6-А
409.8 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,45
грн
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D.s.
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Відчиняється о 09:00
Чернівці, вул. Головна, 75
409.9 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,65
грн
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