Інтравенозного канюля Чірафлекс
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Кривий Ріг
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Філатова Академіка, 10
3.1 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
В містах поряд
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Харчука, 5-А
69.0 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, пров. Лікарняний, 2-А
69.7 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
69.7 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Огієнка Івана, 27
69.8 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
146.5 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калинопіль, вул. Соборна, 36
212.4 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Рішельєвська, 11
255.1 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
Вета
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Білана Олександра, 5
346.2 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Деражня, вул. Подільська, 1
463.9 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Старокостянтинів, вул. Захисників України, 47
497.2 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мамалига, вул. Головна, 73
506.4 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тарасівці, вул. Центральна, 99-А
522.9 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новоселиця, вул. Хотинська, 39/1
529.5 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Руська, 252
550.3 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Руська, 248-Б
550.3 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Руська, 185-Б
551.8 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Ентузіастів, 2-А
553.3 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Ентузіастів, 2-А
553.3 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, просп. Незалежності, 48
553.7 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta