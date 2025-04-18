Інтравенозного канюля Чірафлекс
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 57 аптеках у Харків
Астарта
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 147
4.7 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
В містах поряд
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Філатова Академіка, 10
309.2 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Харчука, 5-А
373.8 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
374.4 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, пров. Лікарняний, 2-А
374.7 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Огієнка Івана, 27
374.7 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
Вета
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Бровари, вул. Білана Олександра, 5
395.1 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Калинопіль, вул. Соборна, 36
398.4 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
458.4 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Рішельєвська, 11
564.2 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Деражня, вул. Подільська, 1
640.2 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Старокостянтинів, вул. Захисників України, 47
648.4 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Мамалига, вул. Головна, 73
728.3 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Тарасівці, вул. Центральна, 99-А
746.0 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Новоселиця, вул. Хотинська, 39/1
751.6 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Чернівці, вул. Руська, 252
769.4 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Чернівці, вул. Руська, 248-Б
769.5 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Чернівці, вул. Руська, 185-Б
770.4 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Чернівці, вул. Буковинська, 6-А
772.4 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Чернівці, вул. Українська, 32
772.6 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Чернівці, вул. Ентузіастів, 2-А
772.7 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta