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Інтравенозного канюля Чірафлекс
Інтравенозного канюля Чірафлекс
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Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Філатова Академіка, 10
129.9 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,70
грн
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D.s.
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Зачиняється о 19:00
Новий Буг, вул. Харчука, 5-А
200.6 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
4,00
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
201.3 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,30
грн
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D.s.
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Зачиняється о 19:00
Новий Буг, пров. Лікарняний, 2-А
201.3 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,50
грн
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D.s.
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Зачиняється о 19:00
Новий Буг, вул. Огієнка Івана, 27
201.5 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,70
грн
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Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
275.4 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,45
грн
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Зачиняється о 20:00
Калинопіль, вул. Соборна, 36
297.7 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,70
грн
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Вета
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бровари, вул. Білана Олександра, 5
379.5 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
2,80
грн
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D.s.
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Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Рішельєвська, 11
386.1 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
4,00
грн
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D.s.
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Зачиняється о 23:00
Деражня, вул. Подільська, 1
558.5 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,80
грн
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Зачиняється о 18:00
Старокостянтинів, вул. Захисників України, 47
582.8 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,70
грн
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Зачиняється о 20:00
Мамалига, вул. Головна, 73
618.9 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,70
грн
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Зачиняється о 20:00
Тарасівці, вул. Центральна, 99-А
636.0 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,50
грн
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D.s.
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Зачиняється о 19:00
Новоселиця, вул. Хотинська, 39/1
642.3 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,60
грн
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Зачиняється о 20:00
Чернівці, вул. Руська, 252
662.4 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,60
грн
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D.s.
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Зачиняється о 20:00
Чернівці, вул. Руська, 248-Б
662.5 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,70
грн
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Зачиняється о 20:00
Чернівці, вул. Руська, 185-Б
663.8 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,70
грн
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Зачиняється о 20:00
Чернівці, вул. Ентузіастів, 2-А
665.6 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,70
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернівці, вул. Ентузіастів, 2-А
665.6 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,70
грн
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D.s.
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Зачиняється о 20:00
Чернівці, вул. Буковинська, 6-А
665.8 км
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX типу "Метелик" №1
Chirana T. Injecta
3,45
грн
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