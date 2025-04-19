Київ
Катетер для аспірації (CATHERINE FOR EXPIRATION)

Катетер для аспірації (CATHERINE FOR EXPIRATION)

Одеса (адресу не вказано)
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
425.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ОПЕРАЦІЙНОГО ПОЛЯ KOPOOB200 №1
Балтон
М.т.к.
Відчинено
Цілодобово
Хмельницький, вул. Пілотська, 1-А
425.8 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ОПЕРАЦІЙНОГО ПОЛЯ KOPOOB200 №1
Балтон
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