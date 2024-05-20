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Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби з догляду за проблемною шкіроюАНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ PURI-SEBOGEL серії "PHARMACERIS T ВУГРОВА ТА ЖИРНА ШКІРА"Ціни в аптеках

АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ PURI-SEBOGEL серії "PHARMACERIS T ВУГРОВА ТА ЖИРНА ШКІРА" 190 мл - Запоріжжя (430237) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
420,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (2)
420,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (2)
420,00 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
420,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Героїв Крут, 12
Всього: упаковка (2)
420,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Акінфієва Івана, 12-Б
Всього: упаковка (2)
420,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
420,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
Всього: упаковка (1)
420,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
358,26 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (1)
420,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (1)
420,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Б
Всього: упаковка (2)
420,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
355,37 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (2)
383,87 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
Всього: упаковка (1)
420,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Тернівка, вул. Харківська, 26-А
Всього: упаковка (1)
420,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
382,63 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Всього: упаковка (9)
420,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Всього: упаковка (1)
387,61 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Лозова, вул. Павлоградська, 37
Всього: упаковка (1)
356,87 грн